Il grazie di un paziente al reparto "Professionalità ed empatia"

"Mi sento di ringraziare pubblicamente l’intera equipe del reparto Cardiologia Area Scompenso, dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Nella mia situazione, determinata da improvvisa quanto disorientante criticità, sono stato esaminato, seguito ed accudito da medici, infermieri ed operatori sanitari i quali non per mera prassi, ma con grande scrupolo professionale ed empatia hanno coinvolto il paziente con vero spirito di squadra, condividendo di volta in volta il raggiungimento di ogni obiettivo". A scriverlo è l’avvocato Gianluca Bisogno, che ha deciso di ringraziare pubblicamente chi opera nella struttura di quel reparto nell’ospedale del capoluogo umbro. "Un grazie particolare – scrive ancora – ai medici dottoressa Sandra D’Addario e Maria Mascelloni, alle infermiere Chiara e Simona, ad Antonio. Buon lavoro a tutti e grazie di cuore".