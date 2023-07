“Il grande pellegrinaggio dei Giovani“ "In 837 partiamo con gioia e entusiasmo"

"L’Umbria cammina insieme" è il motto impresso sulle magliette che indosseranno gli 837 giovani delle diocesi umbre nel loro grande pellegrinaggio alla GMG, la Giornata Mondiale della Gioventù voluta da san Giovanni Paolo II, a partire dal 1985, che li vedrà con papa Francesco, insieme a centinaia di migliaia di coetanei provenienti da tutto il mondo (gli italiani saranno oltre 60mila), a Lisbona (1-6 agosto). Nella capitale portoghese, l’Umbria sarà rappresentata, oltre che dai giovani delle diocesi accompagnati dal vescovo Luciano Paolucci Bedini e da diversi sacerdoti, seminaristi, animatori e catechisti, anche da 441 giovani delle comunità del Cammino Neocatecumenale.

"Questo grande pellegrinaggio - dice don Marcello Cruciani, delegato regionale per la Pastorale giovanile della Ceu, “decano” dei sacerdoti umbri alla GMG – inizierà per questi 837 ragazzi e ragazze la sera del 24 luglio e si concluderà l’8 agosto dopo aver fatto tappa al Santuario di Lourdes. Dall’Umbria, con quattordici autobus, dopo una sosta in Francia, i giovani arriveranno il 26 luglio nella diocesi portoghese di Aveiro, sull’Atlantico, dove soggiorneranno fino al 31 successivo, dando vita ad un “gemellaggio” in preparazione alle giornate di Lisbona. Siamo pronti, ripartiamo per la GMG, un’antica tradizione che si rinnova di generazione in generazione, dal lontano 1985, per tanti giovani delle diocesi umbre con un unico coordinamento regionale. Un’esperienza intensa di fede, di condivisione, di aggregazione che aiuterà i giovani a crescere e a maturare umanamente e cristianamente".

Ai tanti giovani in partenza non è mancato il saluto di tutti vescovi umbri.