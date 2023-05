Il grande cinema Torna il “Love Film Festival“

Ambiente e spiritualità per la nona edizione del “Love Film Festival“: in tre giornate, da venerdì 16 a domenica 18 giugno, i due temi, attualissimi e connaturati all’Umbria, verranno declinati in film, eventi e dibattiti con grandi ospiti come Paolo Genovese, Cristina Comencini, Luca Lionello, Serena Grandi e Marco Bocci anche nelle vesti di padrino, proiezioni a ingresso libero e un progetto speciale riservato alle scuole.

"Questa edizione prende molto dalla tradizione e dalla spiritualità della nostra terra, il livello delle opere scelte, film e corti, è molto alto e con profondi contenuti" ha sottolineato il direttore artistico Daniele Corvi, che ieri ha presentato il cartellone a Palazzo dei Priori. Al suo fianco, tra gli altri, c’è la nuova madrina che subentra a Madalina Ghenea: la giovanissima Artemisia Levita (foto sopra) di Todi, artista prodigio della pubblicità e del cinema (presto si vedrà in “Uomini da marciapiede“), arrivata da scuola, con il suo entusiasmo e la sua bellezza eterea. L’assessore Leonardo Vasarano ricorda "la crescita costante della manifestazione e la densità dei temi trattati", poi si svela il manifesto: “Spray Movie“che unisce l’arte eccentrica e colorata di Massimiliano Mamo Donnari con le fotografie d’autote di Adolfo Franzò. Il programma, allora, forte del sostegno di Fondazione Perugia. Venerdì 16 giugno la regista Cristina Comencini presenterà il suo libro “Flashback“, alle 21 alla Sala dei Notari si vedrà “Perugino - Rinascimento immortale“ insieme al regista Giovanni Piscaglia e l’attore Marco Bocci. Cortometraggi protagonisti sabato mattina: oltre ai finalisti del concorso principale, saranno proiettati i tre finalisti di un concorso che ha coinvolto l’Istituto Volta, il Liceo Galilei e il Liceo Pieralli grazie al sostegno di Confapi Perugia. "In una prima fase c’è stato un confronto con ragazzi sulla parità di genere – spiega Claudia Franceschelli, Gruppo Imprenditoria femminile – poi con il festival sono stati realizzati sette corti. Per ogni scuola un finalista".

Nel pomeriggio tavola rotonda su “Umbria, cinema e spiritualità“ guidata da Fabio Melelli ("parlerò della figura di San Francesco nel cinema, che vanta una lunghissima filmografia") seguita dalla proiezione di “Chiara“ di Susanna Nicchiarelli. Alle 20.30 Paolo Genovese presenterà al pubblico di Perugia il nuovo film “Il primo giorno della mia vita”. L’ultima giornata, domenica, si apre con la visione di “Al di là del mare“ alla presenza di Serena Grandi, alle 17 grande anteprima al Méliès di “Padre Pio“ di Abel Ferrara. Sarà ospite uno degli interpreti, Luca Lionello, che ieri ha ricordato la difficoltà e complessità della produzione. Finale alle 21 ai Notari con il concerto della Filarmonica di Pila che festeggia il centenario con un omaggio al cinema.

Sofia Coletti