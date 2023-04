"Il Governo vi è vicino" Castelli nei luoghi del sisma per una “ricognizione“

"Sono qui per testimoniare la vicinanza del Governo alla popolazione colpita dal terremoto. La mia, in quanto Commissario alla ricostruzione, è un operazione di ricognizione delle zone colpite, con l’intento di inserire questa parte dell’Umbria martoriata nell’opera di grande ricostruzione post sisma del 2016 che mi è stata affidata". Questo, in sintesi, il senso della visita del Commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli che ieri ha visitato il cratere umbro. Il senatore di FdI, da “tecnico“, non si è sbilanciato in merito al riconoscimento dello stato di emergenza, lasciando onori ed oneri al ministro per la Protezione civile Nello Musumeci atteso per giovedì prossimo, ma ha fatto trapelare più volte che sì, le condizioni ci sono, perché quello che ha colpito questa dell’Umbria non passi per un terremoto di serie B come teme la popolazione colpita.

Guidato dal sindaco Luca Carizia, dalla vice Annalisa Mierla e dal sindaco di Perugia Andrea Romizi, Castelli ha ricevuto un’accoglienza positiva in nome dell’unità di intenti anche dal centro sinistra e dai rappresentanti delle varie liste che ad Umbertide correranno per le amministrative del 14-15 maggio. "Il terremoto non ha bandiere", ha dichiarato il senatore piddino Walter Verini, stringendo calorosamente la mano al sindaco Carizia, interpretando così la posizione di Michele Bettarelli, consigliere regionale del Pd, del candidato sindaco del centro sinistra locale Sauro Anniboletti e del segretario dei Dem umbertidesi Filippo Corbucci. Tra gli interlocutori Roberta Nanni di Patto23 e di Filippo Rondoni di Corrente, candidati entrambe a sindaco, oltre a rappresentanti del centro destra e del M5S in un ideale (si spera) fronte comune per la ricostruzione. Castelli, che ha visitato il Centro Operativo Comunale e la frazione di S. Orfeto nel perugino, si è soffermato più a lungo presso la palestra - centro di accoglienza di Pierantonio, dove ha raccolto lo sfogo di alcuni dei 41 sfollati ancora ospiti che chiedono a gran voce una sistemazione ed un aiuto per gli affitti (in media 500-600 euro per un appartamento, troppi).

Da loro, in maggioranza stranieri, un grazie e un pubblico applauso sotto l’occhio delle telecamere al vicesindaco Mierla che - rimarcano "non ci ha mai lasciati soli", ma anche l’appello per una sistemazione dignitosa, specialmente per le famiglie meno abbienti e con bambini in età scolare, perché "non è possibile andare avanti così a lungo". Questo al momento, uno dei nodi più importanti da sciogliere.

Pa.Ip.