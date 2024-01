Il giullare Gianluca Foresi al Bicini con “Uffa, sempre la stessa storia!“

Un intrattenimento originale e coinvolgente segna il nuovo appuntamento della stagione del Teatro Bicini: domani alle 21.15 e domenica alle 17.15 Gianluca Foresi (nella foto), giullare e artista esperto di rievocazioni storiche porta in scena il suo spettacolo comici “Uffa, sempre la stessa storia!“ alla maniera dei giullari medievali che giocavano sull’immediatezza e sul dire all’improvviso, forinti però anche di un vasto repertorio e di una raffinata cultura. Quella di Forersi sarà una prova di abilità e maestria, mista a ironia tagliente, mai volgare, con il pubblico che diventa la spalla ideale e viene coinvolto in un gioco sempre nuovo e inatteso. Uno spettacolo dove si vive un’atmosfera piena di energia e divertimento, con momenti anche di riflessione, specie nel finale, quando con le parole suggerite da alcuni spettatori verrà composto al momento un saluto o una storia in versi, a seconda della quantità di parole scelte e decise. “Uffa, sempre la stessa storia!” è stato nelle più importanti città italiane. Biglietto a 10 euro, info e prenotazioni al 3333879119 anche con whatsapp o sms.