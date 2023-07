Il giorno più caldo del 2023 Sfondato il muro dei 40°

Ieri ha fatto un po’ più caldo di martedì nel centro nord della regione, circa un grado in più le massime registrate in Umbria. Il top ancora una volta a Terni-Stazione: dai dati di Linea Meteo sono stati registrati 41 gradi (l’altro ieri 41,5). Tra le località di perugia calde c’è casa del Diavolo: 40 ieri, contro 37,9 di martedì, mentre in collina si è arrivati a quota 38. In generale però, spiega Umbria Meteo, siamo ovunque ampiamente sopra media che è 2933 gradi contro i 3541 effettivi. Da oggi comunque inizierà una prima discesa, fino a 5 gradi in meno entro sabato.

Successivamente nuova veloce onda calda con temperature che, ad oggi, sembra debbano ancora raggiungere valori considerevoli, simili a quelli attuali. Tra l’altro, secondo Umbria Meteo, possiamo considerarci “fortunati”: probabilmente lunedì 24 la nostra regione verrà appena toccata, in serata, da un’isoterma ad 850 hPa (circa 1550 m di quota) di 28 gradi mentre una isoterma di 3132 si dovrebbe fermare sulla Sardegna orientale. Confermato il deciso calo termico su gran parte del centro Italia, Umbria compresa, dal 26 luglio, già tra il 27 ed il 28 luglio dovremmo essere tornati in media.

"L’Umbria sull’emergenza caldo è una regione totalmente impreparata", afferma nel frattempo Thomas De Luca, consigliere regionale 5Stelle. "Abbiamo ancora strutture sanitarie, come l’ospedale di Terni, dotate di sistemi di raffrescamento estremamente obsoleti che rendono disagevole la vita dei pazienti e degli operatori sanitari. Come se non bastasse, il Piano nazionale per la prevenzione degli effetti del caldo sulla salute del 2019 è totalmente disatteso. Fino a due giorni fa sulla mappa presente nel sito del Ministero della Salute relativa ai numeri utili erano presenti solo i contatti del Comune e dei Vigili urbani di Perugia".

"Il piano prevede un prolungamento e un potenziamento dei centri anziani climatizzati, ma ad oggi questo compito è completamente delegato ai centri commerciali. La circolare ministeriale del 17 luglio – conclude il consigliere regionale - prevede l’istituzione di un codice calore nei Pronti soccorso, la riattivazione delle Uscar, il potenziamento delle guardie mediche e l’attivazione degli ambulatori 7 giorni su 7. Nell’interrogazione che stiamo depositando in queste ore vogliamo capire che cosa sta facendo la Regione Umbria e quando pensa di attivare queste misure".