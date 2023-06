Il giorno del "Pride day Terni"

TERNI – Parte oggi dalle 15 con l’apertura degli stand in piazza della Repubblica il "Pride day Terni", organizzato dall’associazione Esedomani Terni con il patrocinio del Comune. Tante le associazioni che aderiscono alla manifestazione. "Siamo molto fieri di avere il sostegno delle altre associazioni – spiega Esedomani – Sono molte e quindi faremo più post per non dimenticarci nessuno. Se ci sostenete e non vi menzionamo (scusateci in anticipo) per favore scriveteci, rimedieremo". Intanto l’ associazione ringrazia per l’adesione Terni Donne, Rete umbra per l’autodeterminazione, Cgil Terni, Centro sociale ‘Germinal Cimarelli’, Anpi Terni, ‘Una Regione per Restare’, Terni Valley, Bottegart, Il Pettirosso, Civiltà Laica, Coordinamento per la democrazia costituzuionale". Sostengono la manifestazione, che comincerà alle 17, anche Agedo, Famiglie Arcobaleno, Rete degli studenti medi, Arci, Fiom e Ancescao Umbria Sud.