Il giornalismo fa crescere Premiati i baby-cronisti

Freschezza ed entusiasmo hanno caratterizzato la cerimonia di consegna di attestati di partecipazione a giovanissimi studenti, che si sono affacciati al mondo del giornalismo, partecipando a progetti delle proprie scuole. Protagonisti gli studenti di due classi della scuola media "Storelli", la 1^ e 2^ C, e dell’Istituto superiore "Casimiri" ed i loro docenti, che hanno ideato e vissuto i progetti Web Radio "IntervistiamoC" e "Casimiri in Radio", confrontandosi ed intervistando varie personalità locali, avvalendosi anche di strutture locali, come la storica emittente Erreti-Radio Tadino. Alla bella iniziativa hanno partecipato le dirigenti scolastiche Angela Codignoni dell’Istituto Comprensivo e Sabrina Antonelli del Casimiri, il presidente dell’Ordine dei giornalisti dell’Umbria, Mino Lorusso, la vice Donatella Binaglia, l’assessore alla cultura Barbara Bucari, esponenti di associazioni ed enti del territorio, operatori della stampa locale e regionale e personalità che hanno dialogato con i giovanissimi giornalisti, facendosi intervistare. Con riconoscimenti e applausi per tutti. Una sorta di festa, per la soddisfazione dei giovanissimi giornalisti, che si sentono eredi di tanti operatori dell’informazione vissuti nel Gualdese, personaggi anche di rilievo nazionale, come lo furono Gianni Pasquarelli e Pierino Frillici, e di tante iniziative editoriali, con quello che nel secolo scorso fu "Il Serrasanta" e poi Radio Tadino, Gualdo Tv 23, Rete Sette. A presentare la serata i referenti dei progetti, i professori Elisabetta Scassellati per "IntervistiamoC", Francesco Nardi e Elisa Amadori per "Casimirinradio". Alberto Cecconi