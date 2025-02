Il Giardino di Francesco. In campo per il restyling

UMBERTIDE - Grande mobilitazione a sostegno del Giardino di Francesco, progetto dei frati minori della parrocchia di Santa Maria della Pietà che vuole riqualificare l’area verde situata in via Capitini (dietro al convento) perché possa diventare un luogo di incontro con "itinerari pedagogici di un’etica ecologica, in modo che aiutino a crescere nella solidarietà, nella responsabilità e nella cura basata sulla compassione".

Allo scopo, tra le iniziative il concerto del Coro polifonico Felciniano, tenutosi domenica a Santa Maria e promosso dall’Associazione L’Altrapagina Aps di Città di Castello. Il progetto prevede anche la realizzazione di un parco giochi nell’area verde. Dopo la realizzazione del giardino delle api e di una meridiana analemmatica, sono in corso i lavori per la recinzione, così da rendere l’area sicura anche per i piccoli. Poi verranno posizionati giochi in legno per bambini per fare sì che quest’area "diventi un punto di incontro e di socializzazione per la comunità".

Lanciata anche una raccolta fondi su Gofundme, che ha già totalizzato 4mila euro.

Pa.Ip.