Il gatto scomparso finisce in tv “Fuori dal coro“ a caccia di Hiro

Il sindaco Andrea Sisti consegnerà le chiavi della città a Nino Frassica? La moglie dell’attore siciliano Barbara Exignotis dichiara di avere le prove che serviranno per riportare il gatto Hiro a casa. Non è la trama di una puntata di Don Matteo 14, ma l’incredibile vicenda di Hiro, il gatto di Nino Frassica, che va avanti ormai da quattro mesi. La trasmissione televisiva “Fuori dal Coro", condotta dal giornalista Mario Giordano e in onda su Rete 4, dopo un primo servizio la settimana scorsa, mercoledì sera è tornata ancora sull’argomento, ricostruendo i fatti e trasmettendo alcuni spezzoni del video dove la signora Exignotis insulta la famiglia spoletina, ritenuta dall’attore sciliano e dalla moglie, responsabile della scomparsa del gatto. A dire la verità la signora Frassica, come testimoniato dal video, se la prende più in generale anche con gli spoletini e la città di Spoleto. Come noto i due sono stati denunciati da due diverse famiglie per i reati di diffamazione, stalking violazione di domicilio e istigazione a delinquere. In uno dei video pubblicati sui social infatti l’attore dichiara che il gatto sarebbe costretto a Spoleto in un’abitazione di piazza Campello. Ebbene, la giornalista Natasha Farinelli ha provato a chiedere spiegazioni all’attore che ha risposto, ma in modo evasivo, sottolineando di non aver indicato alcun indirizzo, non avrebbe detto alcun nome, citando solo il nome della piazza.

"Ci stiamo trovando benissimo qui a Spoleto perché le persone ci vogliono bene – ha dichiarato invece Barbara Exignotis, intervistata dalla giornalista mentre rientrava in casa in compagnia della figlia – abbiamo anche la tautuatrice qui a Spoleto". La moglie di Frassica non nega di aver proferito insulti contro i vicini e dichiara anche di non aver visto entrare il gatto nella casa incriminata. Infine la signora Exignotis, però, svela di avere le prove che serviranno per portare Hiro a casa. Insomma la moglie dell’attore siciliano è convinta che il gatto sia stato "rapito" e che prima o poi riuscirà a riaverlo, ma per il momento, dopo quattro mesi, di Hiro non c’è traccia. Questioni quelle relative al gatto Hiro, che a quanto pare non interessano il sindaco Andrea Sisti "Noi stiamo definendo qual è il miglior modo di concedere queste chiavi alla serie tv". Il sindaco ha già spiegato, in consiglio comunale, che le questioni private prescindono da quelle istituzionali e che le chiavi in passato furono consegnate anche a Terence Hill.