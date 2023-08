"Il gatto non te lo ridò" La proprietaria la denuncia

ASSISI – D’estate può accadere anche questo: gatto non riconsegnato alla proprietaria, denunciata dalla Polizia di Stato una donna di 54 anni, titolare di un centro che ospita animali. Dovrà rispondere di appropriazione indebita, per una vicenda che ha preso inizio 4 anni fa. Tutto è partito dalla querela presentata dalla proprietaria del felino che, nel 2019, per problemi di salute che avevano colpito la madre, era dovuta ripartire per la Svizzera prima di ultimare le vaccinazioni necessarie all’ottenimento del passaporto veterinario per il suo gatto.

Da qui la scelta di rivolgersi a un centro per lasciare in custodia l’animale con l’intenzione di tornare a riprenderlo successivamente, una volta rientrata in Italia. Poi ci si era messa la pandemia da Covid-19 a complicare le cose, con l’emergenza sanitaria che l’aveva costretta a posticipare il ritorno ad Assisi, avvenuto solo qualche mese fa. Quando su è rivolta alla struttura per riprendere il gatto e saldare il conto l’amara sorpresa: la responsabile si era rifiutata di restituire l’animale fra lo sconcerto della proprietaria. Nonostante i tentativi di rientrare in possesso dell’animale, la cinquantaquattrenne ha proseguito con la sua condotta di non restituire il felino, così che la vittima ha deciso di chiedere aiuto alla Polizia di Stato. Gli agenti, al termine delle attività di rito, hanno deferito la donna all’autorità giudiziaria per il reato di appropriazione indebita. Del gatto, ovviamente.