"Il futuro dell’A.Se. non è a rischio". Parla l’amministratore unico

"Il futuro dell’A.Se. non è a rischio, anzi l’amministrazione comunale intende potenziarla". A rassicurare lavoratori e sindacati sul futuro dell’azienda municipalizzata è l’amministratore unico Roberto Paolucci, alla vigilia della manifestazione di protesta fissata lunedì mattina sulla piazza del municipio. I sindacati in questi giorni hanno chiesto informazioni a proposito della situazione economico-finanziaria della partecipata al cento per cento dal Comune, che per conto dell’ente gestisce una serie di servizi tra cui quelli di manutenzione delle strade e dell’illuminazione pubblica.

Altro nodo da sciogliere è quello della stabilizzazione di 20 dipendenti interinali. "I conti dell’azienda sono in regola - spiega Paolucci -, sarà il Comune a garantire il pareggio di bilancio, ma c’è di più perché l’amministrazione intende potenziare l’A.se. affidandole altri servizi. Il 5 dicembre concluderemo le operazioni per il controllo analogo. È imminente anche la definizione del piano industriale da cui dipenderà anche la pianta organica. Già dopo martedì sapremo qualcosa di più sulle tempistiche per il bando di stabilizzazione degli interinali. Non è addirittura esclusa l’ipotesi che la pianta organica possa essere ampliata. Per quanto riguarda il contratto degli interinali in scadenza a dicembre c’è già l’accordo con i sindacati per la proroga al 31 marzo e gli stessi rappresentanti sindacali hanno anche già avuto modo di visionare la bozza del bando del concorso per le assunzioni". Rassicurazioni sul futuro della municipalizzata arrivano anche dal Partito Democratico.

"L’amministrazione comunale, - osservano i dem – - con il pieno sostegno del Pd, sta concretizzando il piano di rilancio e sviluppo dell’Ase. Piano che passa attraverso il conferimento di maggiori risorse economiche e l’avvio di concorsi per l’assunzione di figure tecniche, oltre che operaie. Un lavoro certosino che ha richiesto tempo per trovare quelle risorse economiche indispensabili per il rilancio aziendale che consentirà di invertire la rotta rispetto alle politiche dei tagli praticate dalle passate amministrazioni. Entro breve l’amministrazione comunale presenterà la proposta del nuovo contratto ai sindacati e ai lavoratori. L’obiettivo è quello di definire ogni aspetto per garantire all’azienda stabilità economica e alti standard operativi e di sicurezza per i lavoratori". Il Pd ribadisce: "L’amministrazione comunale di Spoleto ha a cuore l’A.Se. ritenendola strategica rispetto alla richiesta di servizi da parte dei cittadini".