Il fronte comune con l’Altotevere Pian d’Assino e turismo i temi caldi

Dopo l’incontro a Fano tra i sindaci di Gubbio, Cagli, Cantiano e Fano, nel corso del quale è stata confermata l’unità d’intenti tra i comuni coinvolti dalla chiusura della ’Contessa’ per superare insieme il momento di difficoltà e trasformarlo anzi in un’opportunità da sfruttare, l’amministrazione comunale eugubina continua a lavorare per tessere e rinsaldare legami con i territori limitrofi, con l’obiettivo di sostenersi l’un l’altro per uno sviluppo unitario e concreto del territorio.

Nella mattinata di ieri, infatti, si è svolto a Palazzo Pretorio un incontro tra le giunte di Città di Castello e Gubbio (nella foto). È il secondo summit tra le due amministrazioni, dopo quello avvenuto lo scorso ottobre nella città tifernate. Le due cordate istituzionali, coordinate dai rispettivi sindaci, Filippo Stirati e Luca Secondi, si sono confrontate su tanti e diversi temi come il turismo, la viabilità, la cultura e la sanità, analizzandoli da molteplici punti di vista; un appuntamento, quindi, volto a rinforzare la sinergia tra i due Comuni, uniti da forti e duraturi vincoli non solo di amicizia, ma anche di tradizione e sviluppo economico, come spiega Stirati: "Sono moltissime le questioni che ci legano, ecco perché da mesi abbiamo costruito questo importante asse sinergico con i colleghi tifernati. Viabilità, turismo, sanità, cultura, economia e impresa: sono davvero tanti e variegati i temi sui quali ci stiamo confrontando. Penso per esempio – ha sottolineato ancora il primo cittadino di Gubbio Filippo Stirati – al collegamento Mocaiana-Umbertide, alla possibilità di una maggiore fruibilità della Pian d’Assino, ma anche alla valorizzazione dei nostri straordinari patrimoni culturali e artistici, ai cammini, alle ciclovie, volàno per lo sviluppo del turismo e dell’immagine dei due territori".