Il forno ’La Rocca’ ora è tornato a vivere

UMBERTIDE - C’è ancora, per fortuna, chi si tira su le maniche e rifiutando i sussidi di stato sceglie il lavoro, pur duro ma certo ricco di soddisfazioni. E proprio grazie a queste persone che lo storico forno ’La Rocca’ di via Alberti, vecchio di 300 anni, riapre i battenti dopo un paio di mesi chiusura grazie ad un gruppo di giovani (e non) che ha ricevuto il testimone da Raffaello Crocioni, storico titolare del negozio, che è andato meritatamente in pensione. Alla pala da fornaio ora ci sono Angelo Alunni, esperto e navigato pasticcere ed il giovane Mattia Cozzari; con loro in negozio Eva, Sonia e Viola.

Ieri mattina in un clima di festa il passaggio delle consegne – e della pala – da Crocioni ai nuovi gestori, salutati con grande soddisfazione dagli umbertidesi che non vogliono rinunciare alle delizie del forno ’La Rocca’, tradizione che va avanti nei secoli di generazione in generazione.

Orgogliosi - ed anche un po’ timorosi – i neo titolari. Dice Angelo: "Speriamo di fare bene e di raggiungere gli ottimi ed apprezzatissimi risultati di Raffaello"; gli fa eco Mattia: "Abbiamo deciso di fare il passo dando vita a questo progetto dopo averci riflettuto molto. Abbiamo voluto metterci alla prova. Per undici anni ho lavorato nel settore della panificazione a livello industriale, adesso è arrivato il momento di apprendere tutti i segreti del mestiere artigianale". Felice Raffaello Crocioni che a Pasqua, al momento di tirare giù la serranda aveva lanciato un appello perchè qualcuno rilevasse il suo amato forno: "Sono emozionato – dice – forse ancor più dei ragazzi. E’ veramente bello vedere quanta gente stamattina è tornata in via Alberti". Per ritrovare una tradizione amata dagli umbertidesi.

