Umbria
CronacaIl Festival Torna “Castiglione del Cinema“
19 set 2025
SOFIA COLETTI
Cronaca
Il Festival Torna “Castiglione del Cinema“

Dal 22 al 28 settembre film, grandi ospiti, masterclass e concorsi per promuovere le piccole sale. E c’è anche il Green Carpet

Ci saranno Luca Zingaretti, Sonia Bergamasco, Irene Maiorino, Milena Mancini, Daniele Ciprì, Eduardo Scarpetta tra i gli ospiti più attesi dell’ottava edizione di “Castiglione del Cinema Film Festival”. Che da lunedì 22 a domenica 28 settembre torna con la missione di valorizzare le piccole sale cinematografiche e promuove i giovani talenti. Dopo la ribalta d’eccezione alla Mostra del Cinema di Venezia e un passaggio a Cannes per un progetto con i Borghi più belli d’Italia, il Festival ha svelato il suo bel cartellone di proiezioni, talk e workshop ieri a Perugia, a Palazzo Donini.

Il format resta quello consolidato con incontri a cuore aperto tra artisti e pubblico "ma tante sono le novità", ha esordito il presidente Luigi Meoni, presentato da Silvia Santarelli. Ed ecco il nuovo direttore artistico Andrea Zuliani e un’inedita immagine esterna che rivisita il classico red carpet: "Al cinema Caporali, in piazza Mazzini e in tutto il centro storico ci sarà il Green Carpet, un lunghissimo tappeto verde di 420 metri: un allestimento scenografico che trasforma il borgo in un’esperienza immersiva". La parola quindi al direttore artistico. "Il nostro obiettivo – ha detto Zuliani – è di riportare gli spettatori in sala e promuovere una fruizione attiva e consapevole dei film". Ed ecco un focus su registi emergenti e opere prime e una grande concorso di cortometraggi: "Dopo un’attenta selezione, abbiamo scelto 39 titoli, italiani, internazionali, documentari e opere sperimentali con 4 categorie e 11 giurati molto qualificati. Tra i registi dei cortometraggi di oggi si nascondono i grandi autori di domani"

Il programma è ricchissimo e tutto a ingresso libero. Ogni giorno alle 18, il Festival proporrà un talk in piazza Mazzini con tanti artisti importanti che arriveranno con i loro film, proiettati la sera e nei matinée per le scuole. Ci saranno Luca Zingaretti (foto sopra), Sonia Bergamasco (foto sotto), Irene Maiorino, Milena Mancini, Daniele Ciprì, Eduardo Scarpetta, il regista armeno Harutyun Khachatryan, i giovanissimi Dea Lanzaro e Antonio Guerra del film di Salvatores “Napoli – New York”. Tra le novità la prima edizione di “Corto Castiglione”, contest aperto a tutti per scrivere, girare e proiettare un cortometraggio in soli cinque giorni. Il lavoro migliore conquisterà il “Premio Aurora”. Da non perdere gli “Incontri Ravvicinati”, sessioni di approfondimento e masterclass con professionisti della settima arte, per uno sguardo dietro le quinte del cinema con esperti di scenografia, regia, sceneggiatura e moda. Presenti alla conferenza la vicesindaco di Castiglione Andrea Sacco, la direttrice del Gal Trasimeno Orvietano Francesca Caproni, la dirigente del Servizio Turismo, Sport e Film Commission della Regione Antonella Tiranti.

Sofia Coletti

