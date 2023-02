Il festival Fiumicelli rende omaggio all’Ucraina

Compie quaranta anni il Festival Nazionale "Renato Fiumicelli", prestigiosa vetrina di quanto di più valido propone il panorama italiano della danza giovanile, in programma nei giorni 10-11-12 marzo nel teatro comunale Luca Ronconi, per l’organizzazione della Scuola di Danza Classica Città di Gubbio.

Per sottolineare una data così importante, che si lascia alle spalle un cammino fatto di crescita e qualificazione "Il Festival vero e proprio – annuncia la signora Carla Menichetti a nome della scuola – il giorno 9 marzo sarà preceduto da un’esibizione dell’Accademia del Teatro di Kiev (Ukraina) che noi abbiamo voluto invitare per esprimere solidarietà e vicinanza nei confronti di questa nazione così provata". Il gruppo, stando a quando comunicato, sarà composto da quindici ballerini e tre maestri che, nell’occasione, terranno anche lezioni di master-class. Circostanza utile per confrontarsi con una scuola di grande prestigio. L’accademia con tutti i suoi componenti si trova in questo periodo a Bratislava (Slovacchia) in quanto il suo teatro è costantemente a rischio di bombardamento.

Il Teatro di Kiev per Gubbio non è comunque una novità in quanto è stato ospite del Festival Fiumicelli nel 2006 quando la sua esibizione riscosse un grande successo. In quell’occasione furono proiettate, dagli artisti ucraini, delle diapositive della città di Kiev per far conoscere, con orgoglio, le bellezze della loro città. Come noto il il Festival eugubino è aperto agli insegnanti, sia diplomati che non, dell’Accademia di Danza di Roma.

Il programma è così articolato: il giorno 10 marzo serata riservata alle scuole, i cui docenti abbiamo frequentato con successo l’Accademia romana. Al termine dello spettacolo sarà assegnata una borsa di studio in denaro in memoria del Maestro fondatore Renato Fiumicelli. L’11 marzo avrà luogo il Concorso rivolto a tutte le scuole, mentre il giorno successivo, 12 marzo, svolgimento della Rassegna aperta a tutti. Durante tutti i tre giorni sarà al lavoro una qualificata giuria di esperti per esprimersi sulla valenza delle scuole partecipanti. All’interno della Festival ci sarà pure una breve conferenza, accompagnata da immagini, tenuta da Liliana Cosi sulla sua esperienza a fianco di Rudolf Nureyef.

G.Bedini