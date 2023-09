Il Festival del vino. Cantine, musica-livedegustazioni gourmet

Scalda i motori la manifestazione “UWine“ (U come Umbria, Wine come vino). "Un binomio di eleganza e gusto pronto ad animare il centro storico", come spiegano gli organizzatori Andrea Sannella, Edoardo Gentili e Jhoannes Wester Ebbinghaus dell’associazione Openmind. Appuntamento da venerdì a domenica in corso Vannucci, piazza della Repubblica, piazza Italia e i giardini Carducci con 33 cantine umbre e i migliori food truck della regione. Musica (due stage live non-stop fino a tarda notte) e incontri tematici.