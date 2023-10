Il “Festival del dialogo“ compie 10 anni

ORVIETO Compie dieci anni il Festival del dialogo promosso dall’associazione culturale “ApertaMenteOrvieto“, con il patrocinio di Asvis - Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, Provincia di Terni, Comune di Orvieto, Fondazione per il Centro studi e Fondazione Cassa di Risparmio. Luogo scelto, ancora una volta, il palazzo del Capitano del Popolo. Tema da declinare: "La Rete del Dialogo". Forti di ciò, si inizia a dialogare oggi, alle 17 nella Sala dei Quattrocento. Dopo i saluti istituzionali, sono attesi l’intervento inaugurale da remoto di Mariaflavia Cascelli (Asvis) sul tema "In dialogo per il futuro", la tavola rotonda con Liliana Grasso, presidente della Fondazione per il Centro Studi Città di Orvieto, Lorenzo Tecleme, attivista di Fridays for Future e giornalista di Valori.it, e Guido Barlozzetti, giornalista Rai. Modera Paolo Cornetti (La Fionda). Domani, alle 10.30 in Sala Expo, la premiazione dei finalisti del premio letterario “Orvieto Città del Dialogo“ e la lettura delle opere a cura del Collettivo teatro animazione. Negli stessi spazi, dalle 16 alle 17.30, si faranno largo i colori della scuola d’arte di Stefania Conticchio, che terrà un laboratorio di pittura per bambini da 3 a 10 anni con merenda finale. “Il dialogo nelle relazioni internazionali: come si costruisce la pace“ è, invece, il tema dell’incontro con Alberto Bradanini, ex ambasciatore a Teheran e Pechino, in dialogo con la giornalista Veronica Stigliani, collaboratrice de La Repubblica, atteso alle 17.30 nella Sala dei Quattrocento. Qui, alle 9, si apre anche la giornata conclusiva di domenica che andrà avanti fino alle 17 ospitando la sessione regionale del Parlamento Europeo Giovani. Alle 16, in Sala Expo, al finissage della Collettiva d’Arte Contemporanea, allestita per tutta la durata del festival, a cura della sociologa Anna Appolloni.