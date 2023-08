Il Ferragosto fa spettacolo L’itinerario della festa tra eventi, tradizioni e cultura

Un Ferragosto da vivere nel segno dell’arte, dello spettacolo e delle tradizioni. Musica, teatro, folklore, rievocazioni storiche, giochi e divertimenti scandiscono questa giornata di festa in tutta l’Umbria, in un ricchissimo itinerario di proposte, idee ed eventi. Senza dimenticare il filo rosso dell’arte, con musei, mostre, aree archeologiche e palazzi aperti per l’occasione.

A Perugia la festa dell’Assunta ha il suo cuore pulsante nel quartiere di Monteluce, come vuole l’antica tradizione cittadina. Suggestioni ieri sera con la processione della “Luminaria Magna“ guidata dal vescovo Ivan Maffeis, che dal Duomo ha raggiunto la Chiesa di Santa Maria Assunta, con distribuzione di piantine di basilico, le stesse, racconta la tradizione, usate da Papa Leone IV per scacciare il drago Basilisco dalla città. E stamani alle 11 la chiesa riapre temporaneamente ai fedeli (in attesa del termine dei lavori di consolidamento) per la santa messa, presieduta dal vescovo Maffeis. La festa termina alle 21 con lo spettacolo teatrale “Sulla via di Maria” della compagnia In di Assisi, poi cocomero per tutti ed estrazione dei biglietti della storica lotteria.

A Torgiano sono in pieno fermento i “Vinarelli“ con stand enogastronomici aperti dalle 19.30, mostre e tanta musica (stasera tributo ai Negramaro e ai Queen) mentre Castiglione del Lago festeggia il Ferragosto - alle 21.15 alla Rocca Medievale - con l’edizione 44 (un record) della la Rassegna Internazionale del Folklore: danze popolari e musica con il Gruppo Folkloristico Agilla e Trasimeno, che organizza, insieme a gruppi da Polonia, Marche e Lazio.

Brilla il cartellone delle rievocazioni storiche. A Città della Pieve entra nel vivo il Palio dei Terzieri oggi alle 17.30 c’è il Lancio della Sfida con il Pallium storico riconsegnato dal Terziere vincitore al Podestà, domani c’è la sontuosa Festa a Palazzo. A Montone prosegue la “Donazione della Santa Spina“ che per oggi propone visite teatralizzate al museo, spettacoli per bambini, sfide tra arcieri e alle 21.30 le novelle del Boccaccio rivisitate dalla compagna Astra.

Tanti, tantissimi sono gli spettacoli. Eccone alcuni da non perdere. A Lugnano in Teverina c’è grande attesa, stasera alle 21.30 al Parco degli Ulivi, per il concerto a ingresso libero de “Le Vibrazioni“ che arrivano in Umbria nell’ambito del tour 2023 mentre Amelia, domani alle 21 in piazza XXI Settembre, punta su Bobby Solo con i suoi grandi successi. Il festival di Calvi dell’Umbria presenta stasera alle 21.15 al teatro dei Giardini del Monastero Paolo Triestino con la commedia “Guanti bianchi“ di Edoardo Erba mentre a Montefalco, sempre stasera alle 21.30 in Piazza del Comune, torna “Paiper Dance“, con le atmosfere e la musica degli anni ’70 e ’80. A Cascia il Ferragosto si festeggia con il concerto dell’Orchestra Talisman alle 21 in piazzale San Francesco, a Spoleto torna la tradizionale Tombola della Fortuna.

Sofia Coletti