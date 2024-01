Il fascino della tradizione con “Vienna…! Vienna…!”. Musica di festa al Morlacchi tra lirica e valzer

Da oltre 20 anni è entrato nel costume perugino come evento culturale dal tocco elegante e mondano che richiama l’atmosfera delle grandi capitali europee. E questo venerdì alle 21 torna al teatro Morlacchi il tradizionale concerto di Capodanno “Vienna…! Vienna…!” diretto come sempre dal maestro Salvatore Silivestro (nella foto con l’assessore Varasano nel Concerto 2023) e organizzato da Agimus e Comune. Protagonista è l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Repubblica del Kazakistan, fondata nel 2003 e composta da professionisti laureati nei Conservatori e nelle Università di Stato, di alto livello artistico e professionale. Come nelle ultime due edizioni, all’orchestra si affiancherà il Coro Lirico dell’Umbria diretto da Carlo Segoloni con solisti che canteranno celebri arie d’opera. Ci sarà un omaggio a Puccini nel centenario della morte con due celebri brani: Il coro a bocca chiusa di Madame Butterfly e “Nessun dorma” dalla Turandot, interpretata dal tenore marchigiano Francesco Panni. “La Vergine degli Angeli” di Verdi sarà interpretata dal soprano Rita Masciotti coadiuvata dal coro maschile.

Anche in questa edizione, il programma sinfonico vedrà una partecipazione corale dai palchi e dalla platea in due brani di Strauss: “La Marcia egiziana“ e “I Chiaccheroni“. Il Concerti si apre con l’ouverture della Gazza ladra di Rossini, seguita dalla suite dalla Carmen di Bizet e l’ouverture Fledermaus (Il Pipistrello) di Strauss. Nella seconda parte spazio alla famiglia Strauss con i grandi valzer e le polke più frizzanti. Chiusura con l’immancabile Marcia di Radetzky. I biglietti costano 15 euro per platea e palchi di I-II-III ordine, 10 euro per il palco IV ordine e loggione, 8 euro per universitari, under 20, e soci Agimus. Le prevendite sono già aperte al botteghino del Morlacchi, dalle 10 alle 13.30 e dalle 17 alle 20, venerdì fino a inizio spettacolo.