Il diritto a curarsi vale più dei numeri

Manovra da 90 milioni della nuova Giunta regionale con aumento di Irpef, Irap e bollo auto per coprire il deficit della sanità umbra. Accuse reciproche tra attuale maggioranza di centrosinistra e precedente governo di centrodestra sulle responsabilità dell’attuale ’buco’ diventato una voragine. Scontro sulla veridicità dei dati. Nel calderone della sanità umbra è tutti contro tutti e non era difficile aspettarselo, visto che l’attuale presidente Stefania Proietti ci ha impostato tutta la campagna elettorale e ha tenuto per sè l’assessorato. In mezzo a questo mare in tempesta galleggiano a stento i diritti dei cittadini a curarsi, la riduzione delle liste d’attesa, il personale sanitario allo stremo. Cose che valgono più dei numeri. Difendiamole.