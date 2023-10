Il direttore casciari si promuove

"Dopo un anno di lavoro, sono molto soddisfatto, soprattutto degli ultimi otto mesi. Perché l’ospedale di Terni è di nuovo attrattivo in Umbria e fuori regione, perché l’alta specialità - e le punte di diamante sono senz’altro il dipartimento cardio-toraco-vascolare e la neurochirurgia - non ha mai avuto un volume di attività come quello attuale e perché il pronto soccorso funziona bene. Certo, restano delle criticità, ma il trend è in chiaro miglioramento": si promuove il direttore generale dell’azienda ospedaliera Santa Maria, Andrea Casciari, e per farlo elenca numeri e dati. A partire proprio da quelli dei ricoveri e dell’alta specialità. "Nei primi otto mesi del 2023 – ha detto Casciari – i ricoveri sono cresciuti (16.026) rispetto allo stesso periodo del 2022 (15.274) ma soprattutto è cresciuta notevolmente l’alta specialità, anche rispetto alle annate precedenti, con una significativa riduzione della mobilità passiva verso altri territori. Lo dicono vari indicatori: il valore dell’attività chirurgica (61.120.134 euro nei primi otto mesi del 2023 contro i 57.474.270 dello stesso periodo 2022) e il peso medio del Drg (raggruppamento omogeneo di diagnosi) che si attesa ad 1,29 (contro 1,25 del 2022)". "Restano elementi critici - ha osservato - dati da un indice di performance che è di 108,2 mentre l’obiettivo è 100: influiscono i tempi di degenza media che abbiamo il dovere di ridurre anche attraverso l’integrazione con il territorio".