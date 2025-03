Il dialogo e la violenza di genere: un convegno. L’iniziativa è promossa dall’Università popolare

GUALDO TADINO - L’Università popolare di Gualdo Tadino, sta organizzando il convegno “Esperte in dialogo: prospettive intrecciate sulla violenza di genere“, che si terrà sabato 15, alle 15, nella Mediateca in piazza del Soprammuro. L’iniziativa è gestita dall’associazione guidata dalla presiedente Maria Pina Civitareale in tandem con la psicologa Milena Giomboni. Ad affrontare la tematica di estrema attualità ci saranno cinque professioniste del settore: Marta Picchio, docente di sociologia all’Università di Perugia; la pedagogista Alessia Rinaldoni, già referente Cav Gubbio; Chiara Petrocchi del Cav Maria Edes Panfili di Gubbio; Francesca Romana Innocenzi, psicologa e psicoterapeuta, Maurita Lombardi avvocato e presidente dell’associazione Libera…mente Donna. È previsto un intervento del maresciallo Davide Tenti, nuovo comandante della stazione dei carabinieri.