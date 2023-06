Il decennale Torna “L’Umbria che spacca“

di Sofia Coletti

Più di venti appuntamenti in quattro giorni, dall’alba a notte fonda, cinque palchi bollenti in luoghi simbolici dell’acropoli, una grandiosa festa della musica contemporanea che chiama a raccolta le migliori proposte del momento e un pubblico di giovani e giovanissimi appassionati. “L’Umbria che spacca“ compie dieci anni e li festeggia con un’edizione ricchissima che da giovedì 29 giugno a domenica 2 luglio invade Perugia a suon di eventi e novità, tra grandi star e nuove promesse della scena locale.

"Dieci anni sono tanti, siamo cresciuti e ci siamo ritagliati uno spazio importante nella musica contemporanea fino a diventare punto di riferimento per il pubblico italiano" commenta orgoglioso il direttore artistico Aimone Romizi, presidente dell’associazione Roghers Staff e frontman della rock band perugina “Fast Animals and Slow Kids“. E’ stato lui ieri a presentare il programma a Palazzo Donini (foto sopra) con una fortissima sinergia tra istituzioni (ci sono tutte, Regione, Comune, Università, Galleria Nazionale dell’Umbria, Fondazione Perugia) e la presenza dello staff di 50 persone, volontari under 35.

Il palco principale de “L’Umbria che spacca“ sarà come da tradizione ai Giardini del Frontone che accoglieranno i grandi nomi del Festival. Giovedì 29 si inizia con la “strana coppia“ de Lo Stato Sociale e Nobraino, venerdì 30 sarà la volta di Fabri Fibra, icona del rap italiano, con il suo fidato dj Double S e apertura affidata alla rapper di Avellino, BigMama. Sabato sarà tutto per i “Verdena“ (apertura con gli umbri Elephant Brain e i Manitoba) mentre il finale di domenica 2 luglio punta su “Rebel Sunday - Pop punk is not dead”, serata a ingresso libero sulla storia del pop-punk italiano. Oltre alle star, si esibiranno al Frontone anche le band emergenti umbre, vincitrici del sesto “Coop Music Contest”: Lei, Damix, Monzo Noise, Fuckpietro & Shark, Fabyo Pezzi, Santa e Nur.

Il secondo palco sarà il “Garden Stage“ all’Orto Medievale dell’Università, nel Complesso di San Pietro con musica all’alba tra meditazioni, yoga, colazione e visite guidate con i concerti di Generic Animal, Giovanni Truppi e i Melancholia. Torna “La Galleria che spacca“ con performance di due stand up comedian Daniele Tinti e Stefano Rapone, del rocker Piero Pelù e della cantante Ditonellapiaga tra i capolavori d’arte della Galleria Nazionale. Aimone Romizi ricorda con orgoglio l’Unipg Stage al parcheggio della Facoltà di Agraria, con i migliori collettivi umbri e la finale di “Unimusic 2023”. E tra le novità c’è la “Chill Area“, spazio esterno al Frontone "dove rilassarsi con “The Looping Project” e con cibi e bevande di aziende umbre". E poi la collaborazione con Surfweek, la community dei surfisti.

"Sono felice della crescita del Festival – dice la presidente della Regione, Donatella Tesei –, io ci ho creduto fin dall’inizio, sostenendolo con risorse dirette della presidenza. E’ un momento bello per tutta la città, completamente coinvolta e si rivolge ai target irrinunciabile dei giovani". Per il sindaco Andrea Romizi, L’Umbria che spacca è l’esempio di "una comunità che continua a generare bellezza e valori. Li chiamiamo ragazzi ma hanno una professionalità tra le più alte in Italia", gli fa eco l’assessore alla cultura Leonardo Varasano che esalta "un percorso meraviglioso che unisce caparbietà, rara capacità di coinvolgimento e qualità". Il rettore Maurizio Oliviero sottolinea la presenza di un pubblico giovane ordinato e rispettoso e auspica che il volontariato sia "occasione per strutturare meglio iniziative del genere". Per la Galleria c’è Ilaria Batassa che ricorda i cento giorni straordinari della mostra del Perugino e il ritorno ad abitudini eccezionali. "La Galleria che spacca è la scommessa più riuscita perché valorizza la collezione da una prospettiva diversa".