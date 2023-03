“Il custode della memoria“ all’Archeofilm Festival di Firenze

Il documentario “Il custode della memoria“ protagonista all’Archeofilm Festival di Firenze. Il lavoro della regista Elena Giogli dedicato alla figura di Dino Marinelli è stato selezionato dalla giuria dell’importante concorso dedicato a opere cinematografiche che diffondono l’amore per l’arte, l’archeologia e la cultura. “Il custode della memoria“, realizzato nel 2022 a Città di Castello da Giogli, è stato selezionato dalla giuria poiché Dino Marinelli incarna l’amore per l’arte e la storia in generale e per quella della sua città in particolare: ha passato più di 25 anni a custodire il ricco patrimonio della Pinacoteca e negli anni è diventato la memoria storica di un’intera comunità. Il pubblico del festival fiorentino ha accolto con entusiasmo ed emozione la pellicola e ha applaudito la regista Giogli, presente in sala. La rassegna cinematografica, gemellata con l’Università degli Studi di Firenze, è giunta alla sua quinta edizione e ogni anno seleziona documentari prodotti a livello mondiale: quest’anno presente anche Città di Castello con Dino Marinelli e la sua vita. Il documentario parteciperà il 9 marzo a Los Angeles all’Italian Film Festival.