Il Cus Perugia brilla con un oro, un argento e due bronzi

Il Cus Perugia brilla ai Campionati nazionali universitari di Campobasso con un oro, un argento e due bronzi. Nel Karate il gradino più alto del podio va ad Andrea Ortenzi studente in Scienze Motorie. Argento per Fabiola Antonini, in una gara condotta con piglio e determinazione. Andrea Lattanzi nei massimi si conferma tra i migliori della categoria centrando un meritatissimo bronzo dopo la beffa subita in semifinale persa a due secondi dal suono del gong. Medaglia di bronzo anche per la laureanda in giurisprudenza Aline Coulone.