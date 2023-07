Il Curi non gode di ottima salute ma può fare la serie B

PERUGIA - "Nel caso in cui il Perugia venisse riammesso in B, l’amministrazione sarà in grado di garantire l’intervento richiesto per l’adeguamento dell’impianto elettrico". Questo l’annuncio di due settimane fa nella conferenza che si è svolta a Palazzo dei Priori in merito, anche, alle condizioni dello stadio Curi. Il Perugia ha infatti già completato i lavori per quanto riguarda le torri faro (andava potenziato l’impianto di illuminazione), e anche per quanto riguarda la curva sud sono stati ultimati gli interventi-tampone di manutenzone per utilizzare il settore. Lunedì c’è stato anche un sopralluogo a Pian di Massiano da parte del sindaco Romizi in occasione dei lavori di manutenzione straordinaria del settore ospiti della curva sud dello stadio Renato Curi. Gli interventi hanno riguardato il risanamento del calcestruzzo, che, "a causa dell’azione degli agenti atmosferici, ha subito distacchi parziali e uno stato di ossidazione dei ferri, e nel trattamento superficiale estradossale di impermeabilizzazione degli stessi gradoni. I lavori di manutenzione straordinaria si sono resi necessari al fine di garantire la fruizione del settore ospiti per l’avvio della stagione sportiva 2023-2024", si legge nella nota di Palazzo dei Priori. Il Perugia calcio ieri ha completato la domanda di riammissione alla serie B, sia con la fideiussione bancaria che con documentazione relativa ai criteri infrastrutturali. Insomma, il Curi non gode di ottima salute, ma può ospitare il campionato di serie B.