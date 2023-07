Il cuore grande di Zlata Nove anni, vende i capelli per aiutare i soldati ucraini

Il cuore grande di Zlata Orletska, 9 anni, parla di pace con il linguaggio semplice ma potente dei bambini: ha deciso di tagliarsi i lunghi capelli biondi e venderli, con l’aiuto della mamma Yulia, per donare il ricavato, 200 euro, ai militari ucraini che stanno combattendo contro l’invasione russa. Zlata e la mamma sono in Italia, a Foligno, da circa un anno, sono arrivate poco dopo lo scoppio della guerra (è stata la Caritas di Foligno a trovare una sistemazione per loro), mentre la sorella più grande di Zlata, che ha 18 anni, è rimasta nel suo Paese per completare gli studi. "Volevo aiutare in qualche modo i soldati che stanno combattendo e dopo aver visto su Internet che c’era la possibilità di vendere i capelli ho chiesto a mamma di tagliarli". E mamma Yulia a quel punto, raccolta la proposta della bimba, ha contattato un’amica che ha trovato l’acquirente, un centro estetico di Napoli.

"Zlata – racconta la mamma – ha tagliato 42 cm di capelli, bellissimi, biondi e la mia amica li ha portati personalmente a Napoli, ricavandone 200 euro che ha consegnato alla bambina. A quel punto sentendo anche i miei contatti in Ucraina , abbiamo realizzato che ai soldati serviva una radio particolare, con cui parlare senza essere intercettati e i soldi sono stati utilizzati per questo scopo. La bambina sente parlare di solidarietà da quando è nata, perchè io in Ucraina, prima della guerra, collaboravo con una organizzazione statale che aiuta chi è in difficoltà e Zlata è sempre stata con me, ha visto ed ha ascoltato, quindi l’idea di aiutare evidentemente le è diventata familiare. Poi un giorno su Internet ha scoperto che si potevano vendere i capelli, utilizzati dai centro estetici (per parrucche ed extension ndr) ed ha pensato che poteva realizzare così il suo desiderio di aiutare. Noi, da profughe, arrivate solo con uno zaino, siamo state accolte con grande solidarietà dagli italiani, dalla Caritas che ci ha trovato una sistemazione e anche da qui cerchiamo di aiutare la popolazione ed i soldati ucraini alle prese con gli orrori e le privazioni della guerra. Una o due volte al mese mandiamo con il pullman aiuti in Ucraina e Zlata fa dei disegni che inviamo insieme ai pacchi". La bambina racconta di trovarsi bene in Italia: "Ho conosciuto nuovi amici – ha detto –, ma il mio desiderio è quello di tornare nella mia città". E intanto sogna la pace. "Mi ha detto – dice ancora la mamma – che spera che la nuova radio possa aiutare i nostri soldati a vincere per avere finalmente la pace e poter tornare a casa. Perchè le manca tanto anche sua sorella".

Patrizia Peppoloni