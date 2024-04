Il cuoco Luca Pappagallo oggi presenta "La cucina per tutti"

CASTIGLIONE DEL LAGO - A Narrazioni arriva uno dei cuochi più seguiti e amati del web. Un libro per portare nella nostra cucina il gusto inconfondibile di "Casa Pappagallo", un ricettario che celebra il cibo e la condivisione, per rendere ogni boccone un’esperienza indimenticabile. Oggi, alle ore 18 a Palazzo della Corgna il grande cuoco Luca Pappagallo presenta il suo "La cucina per tutti" (Vallardi) a "Narrazioni: storie, racconti, scritture", la rassegna di libri del Comune di Castiglione del Lago, in collaborazione con la libreria "Libri Parlanti Books & Coffee" e la Biblioteca Comunale. "Sono nato e cresciuto in Maremma. Mi sono avvicinato alla cucina grazie a Nonna Editta, una donna straordinaria che mi ha insegnato a sognare con i suoi manicaretti e i suoi racconti. In casa mia c’è stato sempre rispetto e cultura per il cibo buono, fatto con ingredienti autentici, e la curiosità ha fatto il resto. In questo libro ho messo la mia anima di cuciniere curioso, per condividere con voi l’amore per una cucina godereccia, saporita e genuina. Pronti a leccarvi le dita?".