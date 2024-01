Il Coro Lirico dell’Umbria presenta“La Traviata“ al teatro Morlacchi

Un gradito ritorno per gli appassionati del teatro d’opera. Il Coro Lirico dell’Umbria (nella foto) rilancia il progetto della “Grande Lirica Perugia“ con la settima edizione che si terrà al Teatro Morlacchi con l’opera più rappresentata al mondo, “La Traviata“ di Giuseppe Verdi.

L’Associazione del Coro Lirico dell’Umbria ideatrice del progetto che mira a ricostituire una vera stagione d’opera per la città, promuove l’evento con il sostegno del Comune e l’esperienza dell’impresa Lirico Teatrale Solti di Ermanno Fasano, per uno spettacolo all’insegna della grande tradizione. L’appuntamnento è per il 19 marzo alle 21.

"Il nostro teatro – dicono gli organizzatori – tornerà a risplendere grazie a una regia e scenografie tradizionali, arricchita da splendidi costumi, con un cast di grandi artisti, una grande orchestra, il balletto e naturalmente la presenza del Coro Lirico dell’Umbria". Nel 2020 per “Tosca“ si registrò il sol out un mese prima dello spettacolo, per questo si invita il pubblico ad acquistare presto il biglietto, al botteghino del teatro e sul sito www.teatrostabile.umbria.it.