Il consigliere dem Hromis "Solidarietà a dirigenti e iscritti di Fratelli d’Italia"

"Esprimo solidarietà a dirigenti, iscritti e militanti del partito Fratelli d’Italia". A farlo è il consigliere comunale del Pd, Marko Hromis. "Gli atti di vandalismo presso la sede di via Mario Angeloni sono solo da condannare e disapprovare con fermezza. Non rendono onore alla città di Perugia: città di pace, democrazia, convivenza e pluralismo. Sono altre le strade per affermare valori, principi e convinzioni politiche. Nessuno torni indietro nel buio del passato e nessuno soffi su quelle ceneri" conclude Hromis.