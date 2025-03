Il congresso di Forza Italia . Alessio Fioroni segretario : "Più proposte e meno social"

Alessio Fioroni, già consigliere comunale di Forza Italia nella scorsa legislatura è stato eletto per acclamazione segretario comunale di FI a Perugia. "Il decennio 2014-2024 è stato segnato da un ruolo centrale di Forza Italia, che ha governato con responsabilità e capacità, evitando di imporre il proprio potere all’interno della coalizione e riconoscendo spazio agli alleati – ha detto nel suo intervento il neosegretario ex leghista – Oggi come allora Forza Italia è componente imprescindibile della coalizione ed intende rafforzare la propria identità liberale, laica, europeista, di Partito moderno, che guarda avanti senza richiami al passato e a principi e convinzioni non più aderenti all’attualità storica e sociale. Un partito che tra i propri valori ha la parità delle opportunità di partenza, la mobilità sociale, la sicurezza, il lavoro e l’impresa; che difende la proprietà privata e il patrimonio, che è per l’equità fiscale". Fioroni si è poi concentrato sull’aspetto cittadino: "Sulle materie di ambito comunale, la convergenza con i nostri alleati è ampia, ma al tempo stesso coerente con la tradizione, la vocazione, i valori e la collocazione nazionale ed europea del partito. L’azione – ha continuato Fioroni - non può avvilirsi in polemiche e attacchi, anche a mezzo social, su ogni singola iniziativa, proposta ed attività della maggioranza, o manifestarsi con l’indignazione settimanale per le dichiarazioni, più o meno attuali e fatte a vario titolo, di qualche esponente del centrosinistra. Si tratta di un’attività logorante nel tempo e costosa in termini di energie, che potrebbero essere impiegate diversamente ed infine, cosa più importante, a cui l’elettore non è interessato. L’elettore, vuole proposte di governo alternative, soluzioni e risposte ai propri bisogni ed aspettative". Conclude Fioroni: "I partiti di centrodestra hanno il dovere di guardare ad un modello di città per i prossimi anni e di individuare, quando arriverà il momento, le figure più adeguate e meglio in grado di interpretare la proposta politica che la coalizione vorrà esprimere, senza imposizioni e presunzioni di forza, condividendo nomi e con la sincera volontà di riuscire". E a chi gli chiede, se ha nemici rispinde: "Non che io sappia, quindi qualcuno c’è". "Mi hanno fatto molto piacere le parole di Romizi, che mi definisce carismatico, risoluto e diretto". L’assemblea congressuale è stata molto partecipata e ha visto numerosi interventi. La segreteria comunale è composta da: Andrea Romizi, Augusto Peltristo, Emanuele Trubbianelli, Fiammetta Modena, Edoardo Gentili, Edoardo Pannacci, Gabriele Giottoli, Andrea Fora, Giacomo Cagnoli, Federico Lupatelli, Francesco Diotallevi, Giorgio Bonsignore, Laura Dobrea, Leonardo Belardi, Mila Breccolenti, Filippo Donnari, Stefano Parisse, Iole Lerose, Aurora Amato, Simone Gallicchi, Carlo Chigi, Claudio Capanni, Alice Berretta, Massimiliano Binacci, Barbara Goracci e Paul Dongmeza.