Il Comune porta il bilancio all’esame dei cittadini

BASTIA UMBRA – Dopo essere stato approvato, sarà anche illustrato ai cittadini con incontri di zona. E’ bilancio di previsione 2024-2026 che, spiegato dall’assessore Valeria Morettini, ha avuto il disco verde dalla maggioranza che ha deciso che, a partire dal 17 gennaio, sarà illustrato ai cittadini delle varie realtà del territorio e anche riportare alla comunità quanto realizzato nel 2023: quest’anno, non va dimenticato si voterà per il sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale.

Bilancio di previsione che punta su sociale, scuola e investimenti volti a rigenerare e a mettere in sicurezza il territorio, secondo una programmazione che pone anche uno sguardo sul futuro, nonostante la prossima scadenza del mandato amministrativo. "Tra le decisioni di fondo, dettate dalla ponderatezza e dalla visione complessiva delle necessità, – viene evidenziato dall’amministrazione comunale – c’è quella di mantenere la qualità e la quantità dei servizi prestati alla cittadinanza con un’implementazione di quelli scolastici. Inoltre non ci sarà nessun aumento della tassazione comunale e in nessun caso adeguamenti Istat. L’Imu – viene rimarcato – è la più bassa del comprensorio. Previsti inoltre investimenti in opere pubbliche per oltre 7 milioni di euro solo per l’anno 2024; l’implementazione dell’organico del personale in particolare per i settori amministrativi soggetti alle complesse richieste del Pnrr; un’agevolazione Tari pari a 70.000 euro, per le attività commerciali e artigianali condizionate dei lavori di restyling in atto, sia per i lavori sulle piazze che in Via Roma.