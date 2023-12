"Il Comune non ha perduto finanziamenti"

ORVIETO Il centrodestra risponde alle accuse di Pd e Roberta Palazzetti di aver perso il finanziamento, da sei milioni, che la Regione aveva messo a disposizione di Orvieto per un intervento finalizzato a realizzare trenta alloggi di edilizia residenziale pubblica. Lega, Gruppo misto, Forza Italia e Civitas attaccano la sinistra e la manager che aveva criticato la Giunta. "E’ veramente deprimente constatare l’improvvisazione del Partito democratico – tuona il centrodestra, senza FdI – . Silente da anni, il Pd cerca di sentirsi vivo proponendo, di fatto, le case popolari alla ex caserma Piave, proponendo un ghetto per le persone più deboli. D’altronde è lo stesso modello culturale degli anni settanta quando in città importanti vennero progettati dormitori in stile sovietico. Il Comune di Orvieto non ha perso alcun finanziamento. Quella di realizzare un intervento di edilizia residenziale pubblica da parte di Ater in una porzione dell’ex caserma Piave era una semplice ipotesi. Se anche questa volta si fosse fatto riferimento agli atti, si sarebbe infatti potuto constatare che non c’era alcuna indicazione formale sull’ex caserma e che gli eventuali finanziamenti erano comunque subordinati alla realizzazione di interventi più urgenti in altre zone della regione a più alta tensione abitativa e con una sismicità elevata". Per gli esponenti del centrodestra da cui si è tuttavia dissociato Fratelli d’Italia, ormai schierato su posizione di scontro con la Giunta Tardani, "la riqualificazione dello stabile dell’ex Inapli, di proprietà della Regione stessa, resta per noi ancora la soluzione più valida e assolutamente percorribile per un intervento di edilizia residenziale pubblica e su questa ipotesi continuano le interlocuzioni con l’assessorato regionale competente".