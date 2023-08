Il Comune ha azzerato il ’tesoretto’ Spesi i 3 milioni dell’avanzo di bilancio

Cantieri, inflazione, aumento delle spese: le difficoltà economiche dei Comuni, anche a fronte dei tanti cantieri aperti col Pnrr, hanno reso necessaria una ricognizione del bilancio di previsione approvato a fine maggio. Nel recente consiglio comunale l’assessore al bilancio Mauro Mariangeli ha fatto presente l’esigenza di "fare un tagliando al bilancio per garantire servizi, investimenti e sgravi per i cittadini". In quella che tecnicamente si chiama "variazione di assestamento" (approvata a maggioranza) è stato riassorbito interamente il tesoretto che il Comune si portava dietro dal rendiconto 2022, pari a 2 milioni 900 mila euro circa, "per far fronte in particolar modo all’integrazione dei maggiori costi negli interventi sul patrimonio che stiamo portando avanti".

Tra gli aggiustamenti: 200 mila euro circa andranno a cofinanziare interventi sul patrimonio, in particolare sulle scuole, e 48 mila euro per fronteggiare spese correnti. Sono state inserite inoltre le spese – per 40 mila euro – necessarie a dotare la Polizia Locale delle armi. Le risorse che sono state destinate al completamento di interventi già avviati sul patrimonio riguardano: 15 mila euro per la copertura della scuola dell’infanzia di Cornetto; 41 mila euro per lavori alla scuola dell’infanzia La Tina; 57 mila per la primaria di San Filippo; 45 mila per i lavori al plesso di Userna, altri 47 mila per i lavori all’asilo di Montedoro; 46 mila euro per la scuola primaria La Tina e altri 68 mila per quella di Trestina. Sulla tassa rifiuti per le famiglie bisognose, stanziati ulteriori 30 mila euro per un totale di 50 mila euro. Tra le principali variazioni apportate al bilancio di previsione, Mariangeli ha evidenziato "l’alienazione dell’appartamento di via Bracco per 135 mila euro, i cui proventi saranno destinati a investimenti sul sociale, tra cui 95 mila euro per il cofinanziamento dei lavori all’asilo nido Coccinella di Montedoro". Altri 30 mila euro per la realizzazione della vasca di contenimento della piscina comunale esterna e 22 mila euro per l’ampliamento degli spogliatoi della Madonna del Latte. L’assessore ha citato inoltre l’inserimento del contributo Gal Alta Umbria di 185 mila, destinato al recupero di Palazzo Bufalini, con la compartecipazione del Comune per 105 mila euro". Contraria alla manovra l’opposizione che critica la scelta di assorbire il tesoretto comunale. Il sindaco Luca Secondi ha chiarito che "questa variazione è frutto anche dell’inflazione che ha messo i crisi le aziende appaltatrici dei lavori nell’acquisto di materiali, sul quale siamo intervenuti".