Il ’Comune digitale’ è in vetrina all’Anci

GUALDO TADINO – L’esperienza digitale del Comune di Gualdo Tadino verrà illustrata nella quarantesima assemblea nazionale dell’Anci, l’associazione nazionale dei comuni italiani, in programma da oggi al 26 ottobre a Genova. Vi partecipa, su invito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il sindaco Massimiliano Presciutti, per condividere esperienze, aspettative, sfide e prospettive del percorso di digitalizzazione sostenuto dal Pnrr e dagli avvisi di "PA digitale 2026", gestiti in particolare dall’assessore Stefano Franceschini (nella foto). Il Comune è stato scelto "per portare la propria esperienza nel Pnrr digitale, alla luce dei risultati ottenuti, essendo uno dei primi in Umbria ad aver chiuso l’avviso per il passaggio in cloud delle proprie procedure informatiche e il primo ad aver chiuso quello relativo alla piattaforma digitale nazionale dati". In particolare il Comune ha rivisto il proprio progetto " Digitadino", lo sportello col quale gli utenti possono interagire online da casa propria; con i fondi del Pnrr (380 mila euro) sono state anche attivate altre procedure e servizi, come il passaggio in cloud e la revisione completa del sito dell’Ente: altri progetti interessano l’operatività dell’AppIO e dei pagamenti mediante PagoPa, l’adesione alla piattaforma digitale delle notifiche per cittadini ed imprese. Soddisfattissimo il sindaco Presciutti "per essere stati selezionati dal dipartimento per la trasformazione digitale. E’segno che è stato fatto un ottimo lavoro".

Alberto Cecconi