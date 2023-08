Il Comune di Vicenza ai Giochi de le Porte

L’ospite d’onore dei Giochi de le Porte sarà il Comune di Vicenza: parteciperà una delegazione del Comune guidata dal giovane sindaco Giacomo Possamai. Lo ha deciso l’amministrazione comunale con ampio anticipo rispetto agli eventi del Palio di San Michele arcangelo, in agenda dal 22 al 24 settembre. Si preannunciano anche altre personalità illustri: ci saranno delegazioni gemellate o con patti di amicizia con il Gualdo, come Audun-Le-Tiche, Schwandorf, Krosno, Hachachna e Sejnane, Bra, Penne. Ci sarà il Comune di Torino, con la presidente del consiglio comunale, Maria Grazia Grippo e Maria Bottiglieri, l’Agenzia italiana per la Cooperazione allo sviluppo con Fabiana Di Carlo, una delegazione del progetto “Hub Particular“ con l’Ambasciatrice di Cuba in Italia, Mirta Granda Averhoff, i Corpi sanitari internazionali e l’attrice e scrittrice Mariella Sapienza. Torneranno Matteo Ricci, presidente Ali nazionale e sindaco di Pesaro e Valerio Lucciarini De Vincenzi, presidente Rete Comuni sostenibili.