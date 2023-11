"Il Comune chieda ad Asm prospettive e piano industriale"

TERNI "Bene l’interessamentio del Comune su Asm, ma no a polemiche inutili", così la Cgil sulla ’lite’ tra il vicesindaco Riccardo Corridore e l’azienda riguardo il divano abbandonato in mezzo alla strada. "L’interessamento dell’amministrazione comunale, socio di maggioranza dell’azienda multiservizi territoriale Asm, è, a nostro avviso lecito ed anche importante, purché si affrontino i problemi di natura tecnica rifuggendo da polemiche non utili agli obiettivi di miglioramento del servizio", così Claudio Cipolla, segretario provinciale, Giorgio Lucci, per la Fp Cgil, e Stefano Ribelli, segretario generale Filctem Cgil. "Riteniamo in particolar modo non utili dichiarazioni su presunte liquidazioni aziendali che non fanno il bene di chi ogni giorno si impegna sul campo per offrire un servizio - continuano i sindacalisti -, tanto meno utili ai cittadini che in questo modo non ne hanno una chiara percezione. A nostro avviso il Comune dovrebbe lavorare per l’interesse del territorio e quindi per incidere sulle scelte strategiche dell’azienda. Dovrebbe focalizzarsi sui reali problemi e sulle prospettive di Asm, a partire dalla discussione del piano industriale. Servirebbe chiarire, dopo un anno dall’ingresso di Acea, le prospettive industriali, gli investimenti impiantistici, gli investimenti nel rinnovo del parco mezzi, il miglioramento del servizio, le questioni occupazionali, sapendo che ad oggi in tutti i settori c’è carenza di organici"