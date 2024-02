Il Comune cerca sponsor per il verde pubblico

MONTONE – Cercasi sponsor che "adottino" il verde pubblico del borgo arietano facendosi pubblicità. Questo l’appello del Comune di Montone, che pubblicato un avviso per valorizzare e migliorare le aree verdi del territorio attraverso un contratto di sponsorizzazione. "Una forma di collaborazione con privati cittadini o imprese - specifica l’ente - che consiste nell’affidamento della decorazione, gestione e cura degli spazi all’interno di rotatorie stradali e delle aree verdi esistenti". Le aree oggetto di sponsorizzazione sono situate in particolari punti strategici e manterranno la destinazione d’uso pubblico, in quanto di proprietà comunale. I vantaggi però saranno reciproci: a favore dello sponsor ci sarà il diritto all’utilizzazione "esclusiva" dello spazio pubblicitario tramite l’apposizione negli spazi verdi gestiti, (a spese dello sponsor) di 4 cartelli pubblicitari. Tra i vantaggi anche la possibilità di citare lo status di sponsor del Comune di Montone nelle comunicazioni ufficiali relative alla propria attività d’impresa nel corso della durata del contratto e l’esenzione dal pagamento imposta comunale sulla pubblicità per i suddetti cartelli. Possono partecipare al bando soggetti privati e pubblici, enti ed associazioni. Le proposte saranno valutate da un’apposita commissione. L’avviso e la documentazione sono disponibili sul sito www.comunemontone.it Scadenza venerdì 8 marzo 2024. Informazioni: 075 9307019.

Pa.Ip.