Il Comune batte cassa con la Provincia che risponde “picche“

“Contenzioso“ tra Comune e Provincia su "servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità frequentanti la scuola secondaria di secondo grado; servizio di trasporto scolastico di studenti con disabilità frequentanti la scuola secondaria di secondo grado; servizio di assistenza a bordo per il trasporto scolastico studenti con disabilità frequentanti la scuola secondaria di secondo grado". Emerge dalla determina dirigenziale comunale che regola i rapporti contabili tra i due enti. Il punto è stato rinviato per approfondimenti in quanto il Comune, per il periodo 2018-2022 ha richiesto oltre 221mila euro che la Provincia "ritiene non dovute". "In ordine a tali questioni – si legge in determina – entrambi gli enti, con separate e autonome richieste, hanno interessato, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali, la Corte dei Conti – Sezione di Controllo per l’Umbria". La Corte dei Conti si sarebbe dichiarata peraltro “incompetente“. Da qui la necessità di congelare la questione.