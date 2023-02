"Il Comune batte cassa con gli arretrati Tari" Traica (FdI) all’attacco

"Fervono i preparativi per gli eventi estivi, quelli con la ’e’ minuscola, tra cui spicca il concerto del rocker toscano Piero Pelù, ma per pagargli il cachet, si vocifera oltre 50.000 euro, il Comune ha bisogno di liquidità e quindi batte cassa chiedendo ai cittadini gli arretrati sulla Tari dal 2017 e per gli anni successivi sino a oggi, cioè per tutti i cinque anni che gli sono concessi dalla legge, senza sconti". Torna all’attacco l’opposizione con in testa da FdI guidata dalla consigliera Francesca Traica (foto), "dopo le multe per l’errato conferimento dei rifiuti, l’aumento delle tariffe, la chiusura della ricicleria alla stazione, impongono all’assessore alle finanze Bacci di attivare il braccio armato dell’ufficio tributi per recuperare gli incassi di presunti mancati adeguamenti delle superfici. Con un innocuo e apparentemente inoffensivo annuncio apparso sui social pochi giorni fa, il Comune ha infatti annunciato che avrebbe da lì a poco avviato un censimento delle utenze per riallineare i dati sulla Tari. Invece, neanche il tempo di leggerlo, che centinaia di castiglionesi si sono già visti recapitare avvisi di pagamento".