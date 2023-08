Il Comune apre un canale Telegram

Il Comune di Todi ha aperto un canale Telegram che consentirà di aggiornare gli iscritti sugli eventi e le iniziative di pubblica utilità. Si aggiunge alle altre modalità di comunicazione social che vedono il Comune seguito da quasi 13mila follower. "In arrivo altre iniziative – anticipa il sindaco Antonino Ruggiano – tra cui una piattaforma navigabile per conoscere in tempo reale lo stato di attuazione dei cantieri sul territorio". Nei prossimi giorni sarà online anche la digitalizzazione navigabile di museo e pinacoteca.