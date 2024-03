"Il Comune acquista dipinti". Il caso finisce in Parlamento

"L’amministrazione di Terni ha deciso di spendere 40mila euro per l’acquisto di tre dipinti necessari, a suo dire, per impreziosire la collezione del Museo d’arte moderna e contemporanea, Aurelio De Felice. Una decisione che di per sé desta perplessità sia sul metodo che sul merito". A sottolinearlo è la deputata del Movimento Cinque Stelle, Emma Pavanelli. "Se da un lato, infatti, non risultano esserci perizie certificate sull’effettivo valore delle opere e quindi sulla congruità della spesa, dall’altro – continua Pavanelli – non possiamo che stigmatizzare la scelta di tale esborso a fronte delle innumerevoli emergenze formalmente evidenziate dalla Soprintendenza relative al patrimonio storico, artistico e architettonico locale. Basti pensare, tra tutte, alla messa in sicurezza dell’ex convento di Colle dell’Oro e alle condizioni in cui versano le mura perimetrali della città".

"Ma ancor più grave – sottolinea ancora la deputata M5S – è l’avere scelto di collocare questa spesa all’interno di un intervento finanziato con i fondi del Pnrr, violando gli impegni assunti nei confronti del Ministero. Una decisione che, laddove non concordata, potrebbe comportare addirittura la revoca del finanziamento. Ho depositato un’interrogazione per portare questa situazione all’attenzione degli organi centrali competenti. Spero davvero che non si tratti – conclude Pavanelli – dell’ennesima mortificazione che Terni è costretta a subire a causa della propria amministrazione comunale dopo i comportamenti inqualificabili posti in essere dal suo primo cittadino".