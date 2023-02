Il commissario Castelli a Spoleto "Migliorare l’azione con tempestività"

"Chiediamo l’emanazione di due ordinanze, una dedicata a Spoleto per i beni non ancora finanziati e una più generale dedicata alle scuole, affinché vengano risolte le problematiche che stiamo incontrando". Sono le parole del sindaco Andrea Sisti che ha ricevuto a Palazzo comunale il commissario straordinario per la riparazione e ricostruzione sisma 2016, il senatore Guido Castelli. Al centro del colloquio l’andamento della ricostruzione, sia pubblica che privata, e le prospettive di sviluppo del territorio spoletino e di quello delle zone limitrofe a sei anni e mezzo dal terremoto. Tre in particolare i focus evidenziati dal sindaco Sisti: "Innanzitutto le scuole, perché stiamo affrontando un aumento dei prezzi che non facilita l’assegnazione dei lavori. Abbiamo elaborato il Piano scuole 2050 e su questo c’è la necesstà di un confronto costante con la struttura commissariale". Il secondo punto ha riguardato i beni pubblici che non hanno ancora fonti di finanziamento anche se danneggiati dal sisma: Palazzo Collicola, Ponte delle Torri, dell’area dell’anfiteatro romano e il portico di Loreto. Centrale anche il completamento della vecchia ferrovia Spoleto-Norcia. "Ascoltare le esigenze dei territori per intervenire e migliorare l’azione con tempestività – ha detto il Commissario Guido Castelli –. Lavoriamo per velocizzare la ricostruzione, far partire i cantieri per gli edifici pubblici, sbloccare quelli privati. L’edilizia scolastica è tra le priorità, per questo abbiamo subito stimolato lo sblocco dell’accordo quadro finalizzato alla riqualificazione di 227 scuole danneggiate dal sisma del 2016".