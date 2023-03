Il Cnr vuole cambiare sede Via da Villa Paolina con occhio sul Viterbese

La sede del Cnr di Porano potrebbe presto subire un drastico ridimensionamento. Lo scorso dicembre la direzione del Centro nazionale delle ricerche ha infatti comunicato di essere alla ricerca di una sede alternativa in provincia di Viterbo, poiché non intenzionata a investire ancora su villa Paolina, sede del centro di Ricerca sugli ecosistemi terrestri (Iret), scegliendo così di abbandonarla. La preoccupazione serpeggia a Porano la cui amministrazione comunale si dice impegnata a scongiurare "la perdita di un Istituto così prestigioso a livello internazionale che da circa quaranta anni opera in un contesto naturalistico ideale all’assolvimento dei compiti scientifici in campo ambientale". Il tema è stato anche sollevato in Consiglio regionale dai consiglieri della Lega, Valerio Mancini e Manuela Puletti, annunciando la presentazione di un’interrogazione alla Giunta "per avere chiarimenti nel merito e sapere cosa intende fare per evitare di perdere un Istituto così importante nella ricerca scientifica ambientale". L’Istituto Cnr sugli ecosistemi terrestri ha una storia lunga quarant’anni e da sempre la sua sede è a Porano. La scelta di Porano come sede principale non fu casuale, ma idonea alle ricerche di base e applicate che l’ente svolge sull’ambiente. Il Cnr ha stipulato sin da subito una convenzione con la Provincia facendosi carico di sostenere tutti gli investimenti necessari per la totale ristrutturazione di villa Paolina in cambio del suo utilizzo come sede. Adesso si fa però strada l’ipotesi dell’abbandono.

"Si tratta – proseguono Mancini e Puletti - di un’eventualità che deve essere in tutti i modi evitata. Sia perché la sede di Porano è fortemente legata alle tematiche di ricerca ambientale condotte dall’Istituto stesso. Ma anche perché è sconveniente dal punto di vista economico dato che si arriverebbero a spendere minimo due milioni e mezzo di euro a fronte delle poche centinaia di migliaia che da decenni garantiscono collaborazioni e ottenimento di fondi europei, nazionali e regionale. Per questo è importante che la sede del Cnr rimanga in provincia di Terni".

La presidente della Provincia, Laura Pernazza, sostiene:" Il Cnr è una realtà storica e di rilievo per Terni e l’Umbria e sulla quale la Provincia vuole continuare a puntare. Ho già chiesto al direttore Calfapietra un incontro per verificare la situazione alla luce delle novità che starebbero emergendo e cercare di trovare una soluzione che possa assicurare continuità all’attuale sede".

