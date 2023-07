Il Club Velico che ha scritto la storia Mezzo secolo di regate e impegno

CASTIGLIONE DEL LAGO – Mezzo secolo di vita per il Club Velico Castiglionese che si appresta a festeggiare un compleanno speciale. L’8 luglio 1973, era una domenica, un piccolo gruppo di appassionati velisti fondò infatti quel Club che in cinquant’anni crescerà fino ad arrivare alla bella realtà consolidata con circa 200 soci. Il CV Castiglionese ha la propria forza nell’impegno dei soci, il cui contributo è spesso determinante per la riuscita delle iniziative sportive organizzate ogni anno. Dalla sua nascita, il Club ha continuativamente svolto l’attività sia sportiva agonistica e amatoriale sia di promozione della vela, formando centinaia di velisti che si cimentano sui campi di regata in Italia e all’estero. Il Club resta fortemente legato al territorio e al Trasimeno e contribuisce a promuovere anche la sfera turistica di Castiglione del Lago e dell’Umbria. Questo 50° anniversario è un evento di particolare rilievo, perché arriva anche in un momento in cui i giovani atleti velisti stanno conseguendo importanti risultati, mantenendo una tradizione vincente. Accanto all’attività sportivoagonistica, il Cvc promuove lo sport della vela con centinaia di ragazzi di scuole medie e superiori di Umbria e Toscana, e d’estate i giovanissimi, attraverso i numerosi Campus di vela.

In tanti anni di lavoro, il club ha organizzato centinaia di regate ad ogni livello, zonale, nazionale, internazionale con migliaia di giornate di gara. Lo scorso 2022 il Club ha allestito, con pieno successo, il Campionato mondiale della Classe Micro, con 32 equipaggi provenienti da Europa e Stati Uniti; quest’anno, dal 23 aprile al 3 maggio, ha organizzato due campionati mondiali Modelvela (classi Marblehead e Ten Rater), con 110 timonieri da 15 Paesi stranieri, in rappresentanza di Europa, America, Oceania. Tra le iniziative in programma una pubblicazione dal titolo "Il Club Velico Castiglionese – Cinquant’anni di vela", con interventi dei protagonisti di ieri e di oggi, e in settembre con una regata commemorativa nel lago Trasimeno, cui parteciperanno molti ospiti e i tanti velisti e soci del CV Castiglionese. La storia del Club guarda ora al futuro e lo fa appoggiandosi con convinzione anche al territorio di Castiglione del Lago, del Trasimeno e dell’Umbria, dove il Club ha "casa".