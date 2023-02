Il Circolo tennis Umbertide vince la Targa Umbra

Per la prima volta nella sua storia il Circolo Tennis Umbertide è il vincitore dell’edizione 2023 della Targa Umbra con un primo posto assoluto nel prestigioso campionato invernale a squadre e diventando il miglior circolo dell’Umbria. Un finale sabato e domenica scorsi a Foligno CT Umbertide si è presentato con ben 4 squadre finaliste su 9 incontri da disputare. Due quelle vittoriose, ma il fatto di avere ben quattro formazioni finaliste e una semifinalista ha permesso agli umbertidesi di conquistare il primo posto assoluto, prima ancora di scendere in campo.

Nella classifica generale il CT Umbertide ha conquistato 51.5 punti, staccando il Tennis club Perugia, classificatosi al secondo posto con 36.5 ed il Country Sporting Club di Bastia Umbra, terzo con 27.5.

A trionfare nelle finali i ragazzi della Seconda serie che hanno superato per 2-1 il Circolo Tennis Gubbio, con il singolare vincente di Riccardo Cinquilli, che ha battuto Vergari con un netto 6-2, 6-1 edil doppio decisivo giocato da Cinquilli e Diego Giammarioli,che hanno superato la coppia VergariLedda.

Vittoria anche per le ragazze che hanno superato per 2-1 il Città di Castello. Sconfitti invece dal CT Foligno i Veterani, scesi in campo con Walter Diaz e Carlo Cinquilli. E’ stata invece una partita combattutissima quella giocata dagli atleti di Quarta serie contro l’Asd Tennis Paciano, uscita poi vittoriosa per 2-1. Dopo la vittoria al singolare di Diaz su Bau, Filippini è stato battuto da e Berenzen, mentre al terzo set la coppia composta da Diaz e Federico Paoletti ha ceduto a GuerriniCianficoni. Alla fine però a trionfare è stato tutto il CT Umbertide che ha ricevuto il titolo di vincitore, rappando la Targa Umbra al CT Foligno.