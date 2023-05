Il Circolo Tennis rinnova le cariche

Il Circolo Tennis Città di Castello ha rinnovato le proprie cariche e le ha presentate ufficialmente nel corso di un’iniziativa ieri mattina negli impianti tifernati. Per la prima volta nella storia del circolo, c’è una presidente donna: è Gioia Calagreti, 40 anni, che resterà in carica fino al 2027. Dirigente medico Usl 1 la Calagreti pratica il tennis sin da bambina: "Ho accettato con grande entusiasmo la richiesta fatta da alcuni soci che mi hanno proposto di ricoprire questo ruolo. Devo ringraziare innanzitutto il mio predecessore, Corrado Monaco esperto ed appassionato di tennis che ha rappresentato il nostro Circolo Tennis e che lo ha traghettato fino a questo punto in questi anni difficili anche legati al Covid", ha detto nel corso della cerimonia di presentazione del nuovo consiglio. Il circolo ha sede negli impianti Polisport in via Engels, dove ci sono due campi in terra rossa scoperti e due coperti in sintetico.

Più di settanta i soci, fra cui per ora sette donne. Il nuovo consiglio direttivo del Circolo Tennis di Città di Castello in carica dal 2023 al 2027 è costituito dal vice presidente Matteo Rotini, revisore dei conti Carlo Berretti, segretario Annalisa Lelli, tesoriere Lorenzo Masi, direttore sportivo Alfredo Cenciarini, responsabile eventi e attività sociali, Marco Cerrini e social manager Ettore Caselli.