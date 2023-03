Il Circolo ricreativo di Soccorso adesso ha una energia più green

MAGIONE - Conclusi nel circolo ricreativo della frazione di Soccorso (foto), i lavori per consentire un migliore efficientamento energetico della struttura. Il progetto, elaborato dall’ufficio lavori pubblici del Comune, è stato ammesso al finanziamento per un importo di 145mila euro su fondi regionali destinati a questo tipo di interventi ed appaltato alla ditta Angelana di Bastia Umbra. I lavori sono iniziati a settembre 2022 (installazione di pannelli fotovoltaici, una pompa di calore per alimentazione riscaldamento, sostituzione finestre e porte d’ingresso, coibentazione soffitto con abbassamento della volumetria della sala centrale).

"L’intervento – fa sapere il referente per il Circolo Bruno Ceppitelli –, ormai concluso, consentirà di utilizzare la struttura anche nei periodi invernali, cosa impossibile negli anni precedenti ad eccezione del piccolo spazio bar che comunque rendeva difficile la frequenza. Ai lavori l’amministrazione comunale ha aggiunto la realizzazione di un nuovo bagno a norma di legge. Il comitato provinciale Arci, su richiesta del consiglio direttivo, tinteggerà gli spazi interni. Riteniamo che prima della fine di marzo potrà essere di nuovo aperto." L’edificio del Circolo ricreativo fu acquisito dai soci a seguito di sentenza giudiziaria per usocapione ai primi degli anni 80. Nel 2017 l’assemblea dei soci decise di donare l’immobile all’amministrazione comunale. Il tutto formalizzato nel ’18. La gestione dello spazio è poi stata assegnata al Circolo ricreativo Soccorso per 25 anni.