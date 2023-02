Il centrosinistra sta alla finestra Proietti in "pole" per la Regione

Se il centrodestra discute sui prossimi candidati a sindaco di Perugia e alla Regione con strade che sembrano già segnate, il centrosinistra – capitanato dal Pd – è ancora in alto mare e, almeno su Perugia, sta alla finestra per vedere come finisce la partita tra FdI e Civici per il candidato a sindaco. I i nodi da dipanare non sono pochi. Primo: con quale coalizione presentarsi? I rapporti tra Dem e 5Stelle a Palazzo dei Priori sono buoni, più conflittuali paiono quelli con Italia Viva e Azione che per ora – come ha fatto a Corciano – mette il veto a future alleanze con gli ex grillini. Poi c’è la questione del candidato che c’è da immaginare sia ancora una volta espressione del Pd. Si andrà alla ricerca di un civico o si punterà su un ‘tesserato’? La questione non è semplice, anche perché su Perugia c’è un terzo dei circoli che si è ‘ribellato’ alla segreteria comunale e ha già fatto sapere che serviranno le primarie per sceglierlo. Uno dei nomi che circola con forza è quello di Marko Hromis, consigliere pidiino subentrato a Giuliano Giubilei e che ’comanda’ la truppa dei circoli ribelli. Pensare che la segreteria di Sauro Cristofani lo sdogani a prescindere è utopia, ma la battaglia è aperta. Anche perché su Perugia c’è il pressing del Pd dell’Alto Tevere e del Trasimeno, guarda caso le due aree in cui ancora i Dem prevalgono sul centrodestra e che proprio a partire dalla candidatura di una figura "fresca e giovane", alla Romizi, vogliono poi aprire la strada per la ‘riconquista’ della Regione. "Se ci fanno cappotto un’altra volta a Perugia, la Regione ce la sogniamo" dice un funzionario navigato del partito. Occhio però, perché il Pd non avrebbe problemi ad agganciarsi a una coalizione che oltre a IV e Azione possa comprendere i Civici (Andrea Fora e Progetto Perugia tanto per essere chiari), nel caso in cui il centrodestra non trovasse l’accordo su Fratelli d’Italia. E i Dem potrebbero anche decidere di cedere la candidatura a sindaco…

L’altro capitolo è quello di Palazzo Donini. Fino a qualche mese fa veniva dato per scontato che fosse Stefania Proietti, sindaco di Assisi e presidente della Provincia, a contendere il ruolo di governatore al centrodestra. Ma anche qui è ancora troppo presto e per ora se ne ragiona in qualche cena. L’asse Trasimeno-Alto Tevere non starà a guardare, visto che ci sono figure cresciute sui territori (il sindaco uscente di Corciano Cristian Betti su tutti) che non potranno essere escluse a prescindere.

Michele Nucci